В Совфеде высказались об отношениях с Индией после отказа страны от российской нефти

Ничего трагического в изменчивости торгово-экономических отношений России и Индии нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об отношениях Москвы и Нью-Дели после отказа страны БРИКС от российской нефти.

«Индия — дружественная нам страна. Мы должны всегда это помнить. В том, что касается гибкости и некой изменчивости в торгово-экономических отношениях, это бывает. В этом нет ничего трагического и невозвратного. Надо всегда стремиться к тому, чтобы экономические отношения были обоюдно выгодными, чтобы они приносили пользу партнерам, двум государствам», — рассказал Карасин. «Я думаю, что, несмотря на все конъюнктурные соображения, мы остаемся верными нашим обязательствам и будем преодолевать все эти сложности, которые появляются на нашем пути», — Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Названа «мягкая сила» России в нефтяном вопросе между Индией и США

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. Известно, что на прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

Позднее, 10 февраля, стало известно, что индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти. Отмечается, что Индия пошла на такой шаг первый раз и случилось это на фоне усилий США и Европы по ужесточению контроля за судами, перевозящими санкционную нефть.