О чем говорят в Госдуме сегодня: Мюнхенская речь Путина и отток студентов

В Госдуме напомнили об оценках международной ситуации президентом России Владимиром Путиным в его знаменитой Мюнхенской речи, предложили проанализировать отток студентов из России за рубеж и высказались о гарантийном сроке на лифты. О чем еще говорили российские парламентарии 10 февраля — в материале «Рамблера».

Мюнхенская речь Путина

Время подтвердило, что президент России Владимир Путин в своей знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года абсолютно объективно оценивал ситуацию, в том числе фальшь партнеров, которую они тогда тщательно скрывали. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что еще в 2007 году российский лидер обозначил закономерности развития стран Востока и Азии и указал на «бесперспективность однополярного мира».

«А самое главное, президент честно и последовательно реализовал стратегию суверенного развития нашей страны и защиты наших национальных интересов в стремлении к равной и неделимой безопасности», — отметила она.

Отток студентов за рубеж

Необходимо анализировать и учитывать при определении цифр приема в вузы и выдаче разрешений на платный набор отток студентов и выпускников учебного заведения за рубеж, и «отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны». Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Депутат обратил внимание на исследование 2021 года, которое показало, что почти половина наиболее успешных студентов ведущих российских вузов уезжает из страны еще во время обучения на бакалавриате.

«Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остается в своей стране, принесет ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах», — подчеркнул он.

Гарантийный срок на лифты

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев выступил с инициативой увеличить минимальный гарантийный срок на лифтовое оборудование до пяти лет, а также ввести солидарную ответственность изготовителя и монтажной организации. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сейчас люди, покупая квартиры в новых домах, вынуждены по 40 минут ждать, пока починят сломанный лифт, а некоторые вообще боятся в него заходить после новостей о падениях кабин.

«Корень зла — в символической гарантии от производителя, которая заканчивается через год-два, как раз когда начинают «вылезать» весь скрытый брак и недоработки», — уверен парламентарий.

Замена счетчиков электроэнергии

Жильцы обязаны обеспечить проведение поверки электросчетчиков, а вот менять их должны энергокомпании. Об этом рассказал RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что поверка проводится в среднем раз в восемь — десять лет, а замена счетчика нужна, если прибор вышел из строя или если истек срок его эксплуатации, предусмотренный производителем.

«Самостоятельно платить за новый счетчик жильцам нужно только тогда, когда они хотят заменить исправный прибор», — пояснил Колунов.

Поломки медалей на Олимпиаде-2026

Повреждение медалей победителей Олимпиады-2026 в Италии может быть вызвано включением в их состав не всегда сочетающихся компонентов. Такое мнение высказала РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

По ее словам, пока непонятно, что происходит с медалями на нынешних Играх в Италии, при том, что ее олимпийская медаль, полученная в 2006 году в Турине, «до сих пор находится в приличном состоянии».

«В последнее время на Играх стали делать медали с использованием вторсырья и включать какие-то компоненты, учитывая аспекты экологии. И, видимо, не все эти компоненты срастаются между собой», — констатировала Журова.

Напомним, что XXV зимняя Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Италии. Россияне допущены на соревнования только в нейтральном статусе.