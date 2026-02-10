Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они... услужливо отказывались от собственного суверенитета, столько лет сохраняли мину счастливых вассалов, а оказалось, что они несчастные рабы... Те, кто осуществлял над ними кураторство, именно Вашингтон, сказали, что им очень нужен теперь кусок их территории», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дипломатический кризис, вызванный попытками США установить контроль над Гренландией, всё ещё продолжается.

По его словам, Европа находится в чрезвычайном положении в геополитике.

Также Макрон заявил, что стратегия «прогибаться» под США «не окупается».