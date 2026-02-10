Захарова: от киевского режима стоит ожидать гадостей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что от киевского режима стоит ожидать гадостей, но это не повлияет на способность России выстоять.

«Гадости, к сожалению, от них тоже надо ожидать, но то, что глобально это приведёт к ещё большей трагедии, а мы в этой ситуации выстоим, — сомнений никаких», — сказала дипломат в интервью РИА Новости.

Также она назвала актом терроризма покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК заявил, что Киев наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности России.