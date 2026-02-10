$77.6592.01

Захарова: от киевского режима стоит ожидать гадостей

RT на русском

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что от киевского режима стоит ожидать гадостей, но это не повлияет на способность России выстоять.

«Гадости, к сожалению, от них тоже надо ожидать, но то, что глобально это приведёт к ещё большей трагедии, а мы в этой ситуации выстоим, — сомнений никаких», — сказала дипломат в интервью РИА Новости.

Также она назвала актом терроризма покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК заявил, что Киев наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности России.