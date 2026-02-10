В МИД назвали актом терроризма покушение на генерала Алексеева

Покушение на генерала Владимира Алексеева является актом терроризма и экстремизма со стороны Украины, где понимают, что на поле боя у них нет никаких шансов на положительный исход. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также передала слова поддержки военному и его семье.

«Я хранила это молчание, просто, знаете, сжимала кулаки, лишь бы только миновала угроза жизни», — сказала Захарова.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».