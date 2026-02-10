Слуцкий рассказал о последнем разговоре с Владимиром Жириновским

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поделился подробностями своего последнего разговора с основателем партии Владимиром Жириновским.

Его слова приводит РИА Новости.

«Последний разговор (был. — RT) по телефону, когда он (Жириновский. — RT) уже был в больнице. Вспоминать тяжело», — сказал Слуцкий журналистам.

Депутат отметил стойкость Жириновского перед лицом болезни. По его словам, лидер партии «держал удар» и до последнего момента не терял надежды на выздоровление.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Он бессменно возглавлял ЛДПР более 30 лет начиная с 1990 года.

В апреле правительство России учредило стипендию имени Владимира Жириновского для студентов и аспирантов в области востоковедения и госуправления.