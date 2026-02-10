Иностранный лидер в разговоре с Путиным высказался об Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоза в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал усилия РФ по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Рамафоза выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», — сообщили в Кремле.

Главы государств также отметили важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках G20 и БРИКС.

Президент Рамафоса: ЮАР участвует в поисках путей урегулирования на Украине

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США движутся не в том направлении на переговорах, так как, несмотря на формальное согласие администрации президента Дональда Трампа с интересами Москвы по Украине, никакого улучшения ситуации не произошло