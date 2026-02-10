$77.6592.01

Путину рассказали о победе России

Lenta.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту России Владимиру Путину о победе, которую одержала страна. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

По ее словам, Россия победила туберкулез, наблюдается серьезное снижение смертности от этой болезни.

«Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза, мы его, считай, победили уже», — объяснила вице-премьер на встрече с главой государства.

Ранее Голикова заявляла, что уровень рождаемости начал повышаться в 26 регионах страны, а некоторым российским регионам удалось переломить негативную тенденцию по снижению показателя. Она пояснила, что лидерами в этом вопросе стали Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области.