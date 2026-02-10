Путину рассказали о победе России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту России Владимиру Путину о победе, которую одержала страна. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Россия победила туберкулез, наблюдается серьезное снижение смертности от этой болезни.

«Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза, мы его, считай, победили уже», — объяснила вице-премьер на встрече с главой государства.

Ранее Голикова заявляла, что уровень рождаемости начал повышаться в 26 регионах страны, а некоторым российским регионам удалось переломить негативную тенденцию по снижению показателя. Она пояснила, что лидерами в этом вопросе стали Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области.