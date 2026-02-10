Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 февраля, провел телефонный разговор со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

В ходе беседы политики обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

— Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Сирил Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, — говорится в сообщении.

Обсуждая актуальную международную повестку, Путин и Рамафоса также отметили важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках «Группы двадцати» и БРИКС, передает сайт Кремля.

7 февраля российский лидер провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава государства поблагодарил своего коллегу за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

3 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.