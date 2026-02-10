Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России

Президент Владимир Путин подчеркнул важность вопросов здравоохранения на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в Кремле.

Путин на встрече с Голиковой отметил, что вопросы здравоохранения занимают особое место в социальной политике России, передает РИА «Новости».

«Татьяна Алексеевна, мы хорошо с Вами знаем, что в социальной политике нет второстепенных вопросов. Но даже среди этого всего самого главного здравоохранения занимает особое место», – сказал он.

Голикова представила доклад об итогах прошлого года по курируемым сферам.

Предыдущая публичная встреча Путина и Голиковой прошла 21 января на совещании с членами правительства, где обсуждалось сохранение права семей на назначение единого пособия при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом. В декабре Голикова докладывала о кадровом прогнозе и потребностях экономики на заседании Госсовета.

Накануне, 9 февраля, Голиковой исполнилось 60 лет.

Ранее Голикова в Национальном центре «Россия» объявила об официальном старте Года единства народов России.