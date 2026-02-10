В России отреагировали на беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

Рассказы о том, что Украине предоставят «частичное» членство в Евросоюзе в 2027 году — это очередная ложь и просто какой-то цинизм, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией на соответствующие сообщения он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщила о том, что Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, согласно которому Украина получит место за столом переговоров объединения до того, как проведет реформы, необходимые для получения всех прав полноправного члена.

«О каком членстве в Евросоюзе может идти речь? Украина — полуразрушенная страна, полностью живущая в долг, ничего толком не производящая, кроме каких-то видов вооружений и поставок пушечного мяса на фронт. Если Украину таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет эти ряды, потому что понятно же, что это разрушение всего Евросоюза, потому что Украина не только потянет Евросоюз на дно, она спровоцирует огромные конфликты внутри этого сообщества», — высказался сенатор.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Евросоюзе работают над вариантами того, как включить гарантии членства Украины в объединении в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса.