Захарова оценила французов фразой «под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны»

Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно угрожает и хамит России, при этом пытаясь сохранить видимость дружеских и партнерских отношений. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что несмотря на все публичные угрозы в адрес Москвы, Макрон продолжает выдавать мандат французскому послу.

«У нас и не только у нас есть специальное выражение для этого — "волк в овечьей шкуре". Правда, у меня такое ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны, учитывая, что они заявляют и что они делают», — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что между Москвой и Парижем действительно были контакты, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне.