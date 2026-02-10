Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Голиковой

В Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая представит доклад, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с вице-премьером Татьяной Голиковой, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Будет с докладом Татьяна Голикова, вице-премьер, которая очень важные области и темы курирует в правительстве». По его словам, Голикова традиционно докладывает президенту об итогах года.

Отмечается, что накануне, 9 февраля, вице-премьер отметила юбилей: ей исполнилось 60 лет.

Также Песков заявил, что Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор.