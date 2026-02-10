$77.6592.01

В Госдуме отреагировали на слова Каллас про освистывание вице-президента США

Слова главы евродипломатии Каи Каллас про освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса еще раз показали ее глупость.

Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Еще раз Каллас показала свою человеческую, политическую глупость, свою политическую несостоятельность», — пояснил он.

Во время парада наций на открытии Олимпийских игр в Милане 6 февраля часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» громко засвистела при появлении вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Каллас, в свою очередь, назвала освистывание вице-президента США Джея Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр проявлением «европейской гордости».