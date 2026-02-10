Посол Долгов: Польша и Венгрия потребуют у Украины территории в случае продолжения конфликта
Посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Украина может столкнуться с территориальными претензиями со стороны таких государств, как Польша и Венгрия, если продолжит сражаться с Россией «до последнего украинца» и будет игнорировать возможность заключения мирного соглашения.
По мнению дипломата, все будет зависеть от того, на какой точке для того, что сегодня называется Украиной, закончится вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что российская сторона об этом говорила и постоянно говорит.
Долгов обратил внимание на то, что по состоянию на текущий момент киевский неонацистский режим не отказался от стратегии продолжения конфликта «до последнего украинца», которая может привести Украину лишь к разрушению «остатков украинской государственности».
Как заметил собеседник издания, Украина не является суверенным государством в полном смысле этого слова, и эти остатки будут разрушены. Дипломат указал, что в этой ситуации можно ожидать, что со стороны ряда других стран будут появляться территориальные претензии, в частности, со стороны Польши и Венгрии.
По словам Долгова, у Украины есть шанс на сохранение территориальной целостности, но для этого Киев должен пойти на урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.