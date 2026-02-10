Ядерное оружие Турции и контакты с Францией: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине и новости о контактах с Францией.

Диалог с Францией

В конце 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «было бы полезно снова поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным. Он указал, что сейчас с президентом РФ общаются американцы, но европейцы также должны быть заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

СМИ писали, что 3 февраля Москву посетил дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн. Сообщалось, что с ним провел встречу советник Путина Юрий Ушаков.

Десятого февраля Песков подтвердил, что между Москвой и Парижем произошли контакты, которые «при желании и необходимости» помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне, передает ТАСС.

«Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что в Москве обратили внимание на заявления Макрона о необходимости восстановить отношения с Россией. Песков подчеркнул, что Кремлю эти высказывания импонируют.

«Мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон», - указал Песков.

Он добавил, что от властей других стран ЕС не поступало предложений восстановить контакты, сообщает ТАСС.

Заявления Турции о ядерном оружии

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что в случае нарушения баланса сил на Ближнем Востоке страны, «имеющие проблемные вопросы с Ираном», могут задуматься о получении ядерного оружия. Фидан предположил, что Анкаре в таком случае придется «невольно присоединиться к этой гонке».

Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на слова Фидана, передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что только ответственное поведение ядерных стран позволит не допустить распространения ядерного оружия в мире.

«Считаем, что все страны «ядерного клуба» будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки», - сказал Песков.

Переговоры по Украине

Второй раунд переговоров трехсторонней группы Россия - США - Украина прошел в ОАЭ 4-5 февраля. Песков заявил, что дата новых переговоров пока не определена, сообщает ТАСС. По его словам, в Кремле рассчитывают, что сроки встречи будут скоро определены.