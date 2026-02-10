В большом интервью для TV BRICS глава МИД РФ Сергей Лавров «похоронил Анкоридж». Как сообщает «Царьград», представитель Москвы напомнил, какие надежды возлагались на администрацию президента США Дональда Трампа — они не оправдались. Конфликт между Россией и Штатами начал выходить за рамки допустимого.

Заявление Лаврова об отсутствии «радужного будущего» в отношениях с США стало концом эпохи ожиданий, которая началась еще до 2021 года. Встреча в Анкоридже считалась попыткой установить хотя бы базовые правила игры, однако на деле виден «окончательный демонтаж тех надежд». Сейчас против России действует свыше 22 тысяч ограничительных мер, а энергетический сектор оказался под серьезным ударом.

Телеканал отмечает, что вмешательство Вашингтона в связи России со странами БРИКС «выводит конфликт далеко за рамки допустимого». Под прицел вторичных санкций попали финансы третьих стран, что нанесло удар по торговле РФ ресурсами. США создали среду, где взаимодействие с Россией требует от партнеров «политического героизма».

Украина перестала быть предметом торга и большой сделки. Объем западной помощи Киеву сделал конфликт глобальной угрозой Москве. По этой причине, слова Лаврова об отсутствии «радужных перспектив» — прямой намек на то, что Вашингтон зашел слишком далеко в своей борьбе с Россией.

Отмечается, что главная опасность текущего момента состоит не в чьем-то осознанном желании развязать мировую войну. Трагедия может стать результатом цепочки технически обоснованных и логичных шагов. Если каналы связи используются лишь для передачи ультиматумов, то «мир оказывается в заложниках у военной машины».