Песков сообщил о запланированном международном разговоре Путина

Президент России Владимир Путин собирается провести во вторник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланирован в середине дня международный телефонный разговор», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее президенты Белоруссии и России обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства и вопросы интеграции.

Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президента США Дональдом Трампом в ближайшее время не запланирован. Он также подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не запланирован.