В Кремле рассчитывают на скорый новый раунд переговоров по Украине

В Кремле рассчитывают, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдёт в ближайшее время, точных дат пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдёт скоро», — сказал Песков в ответ на вопрос в ходе брифинга о дате следующего раунда переговоров по Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к следующим трёхсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.

Агентство Reuters писало, что Вашингтон и Киев обсуждали перспективы достижения мирного соглашения с Москвой уже в марте текущего года.