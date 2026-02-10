В Кремле подтвердили контакты России и Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов Москвы и Парижа.

По словам представителя Кремля, имеющиеся взаимодействие с французской стороной при желании и необходимости может помочь наладить диалог на высшем уровне. При этом Песков отметил, что никаких индикаций об этом в Москве пока не получали, однако российская сторона обратила внимание на слова Макрона о необходимости возобновления диалога с РФ.

«Нам импонируют такие заявления. Мы говорили что низводить отношения до нулевого состояния вредно для всех. Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что может способствовать решению самых актуальных и сложных проблем — сами по себе они не решатся», — сказал Песков.

Он уточнил, что от других европейский стран подобных инициатив до сих пор не было.