В Кремле прокомментировали контакты с Францией

Между Москвой и Парижем действительно были контакты, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить», — сказал представитель Кремля, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Песков подчеркнул, что слова французского лидера о необходимости наладить диалог с Россией импонируют Москве.