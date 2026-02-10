В Госдуме заявили, что после Мюнхена Россия отвернулась от Запада навсегда
Мюнхенская речь президента России Владимира Путина стала поворотным моментом, после которого страна начала формировать собственный цивилизационный путь. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя выступление главы государства на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году.
Как напомнил политик, тогда Путин публично раскритиковал внешнюю политику США, идею однополярного мира, планы расширения НАТО и размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе. Эти тезисы, по словам Толстого, прозвучали на фоне уверенности западных лидеров в собственной безнаказанности и доминировании.
Толстой отметил, что именно после этой речи Россия, столкнувшись с лицемерием и обманом со стороны так называемых демократических элит, сделала выбор в пользу самостоятельного развития. Речь шла о построении сильного и единого государства без навязанных Западом идеологических установок, которые, по его оценке, использовались для перераспределения мировых ресурсов.
По словам вице-спикера, оппоненты России до сих пор утверждают, что в Мюнхене страна якобы отвернулась от «цивилизованного мира». Однако, как подчеркнул Толстой, Путин тогда озвучил реальные процессы и тенденции — деградацию однополярной модели, последствия расширения НАТО на восток, которые в итоге привели к конфликту на Украине, а также двойные стандарты Запада в борьбе с бедностью и деятельности международных организаций.
Он также указал, что созданная с декларируемыми благими целями ОБСЕ со временем превратилась, по его словам, в один из центров русофобской политики. В завершение Толстой отметил, что еще в середине 2000-х трудно было представить, что спустя полтора десятилетия Европа разорвет отношения с Россией и фактически окажется в зависимости от США.