Мюнхенская речь президента России Владимира Путина стала поворотным моментом, после которого страна начала формировать собственный цивилизационный путь. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя выступление главы государства на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году.

Как напомнил политик, тогда Путин публично раскритиковал внешнюю политику США, идею однополярного мира, планы расширения НАТО и размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе. Эти тезисы, по словам Толстого, прозвучали на фоне уверенности западных лидеров в собственной безнаказанности и доминировании.

Толстой отметил, что именно после этой речи Россия, столкнувшись с лицемерием и обманом со стороны так называемых демократических элит, сделала выбор в пользу самостоятельного развития. Речь шла о построении сильного и единого государства без навязанных Западом идеологических установок, которые, по его оценке, использовались для перераспределения мировых ресурсов.

По словам вице-спикера, оппоненты России до сих пор утверждают, что в Мюнхене страна якобы отвернулась от «цивилизованного мира». Однако, как подчеркнул Толстой, Путин тогда озвучил реальные процессы и тенденции — деградацию однополярной модели, последствия расширения НАТО на восток, которые в итоге привели к конфликту на Украине, а также двойные стандарты Запада в борьбе с бедностью и деятельности международных организаций.

Он также указал, что созданная с декларируемыми благими целями ОБСЕ со временем превратилась, по его словам, в один из центров русофобской политики. В завершение Толстой отметил, что еще в середине 2000-х трудно было представить, что спустя полтора десятилетия Европа разорвет отношения с Россией и фактически окажется в зависимости от США.