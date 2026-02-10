Дипломат Иванов: РФ и Турция нацелены преодолеть все сложности в отношениях

Россия и Турция нацелены на преодоление всех имеющихся сложностей в двусторонних отношениях.

Об этом сказал ТАСС временный поверенный в делах РФ в республике Алексей Иванов на церемонии по случаю Дня дипломатического работника в российском посольстве в Анкаре.

"Я уверен, что мы, Россия и Турция, все преодолеем. По крайней мере, настрой обеих сторон именно на это. И я бы не сказал, что у нас есть разногласия, есть некоторые сложности", - сказал дипломат. Иванов участвовал в церемонии возложения цветов к бюсту российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году.

Временный поверенный отметил, что в целом "работать в дипломатической сфере стало сложнее".

"Это связано и с динамикой региональных и глобальных событий. Порой они принимают совершенно причудливые формы, неожиданные обороты. Работа усложнилась также в связи с ростом массива данных, которые дипломатам приходится обрабатывать, анализировать и оперативно в них ориентироваться. Ну и, конечно, очень непросто приходится нашим коллегам в недружественных странах, которые испытывают на себе серьезное давление. Порой в ход идут и нечистоплотные приемы этого давления", - отметил Иванов.

По его оценке, "роль дипломатии не только не упала, но даже возросла".