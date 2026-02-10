Кириенко раскрыл секрет идеального чиновника

Для отбора максимально перспективных кандидатов на посты глав регионов в России был создан «портрет компетенций». Об этом рассказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке Международного конгресса госуправления.

Для этого на один день к наиболее успешным градоначальникам были приставлены социологи и психологи.

- Спасибо Сергею Семеновичу Собянину и Рустаму Нургалиевичу Минниханову, они выделили день своей жизни, их часов восемь мучили социологи, психологи, консультанты. Создали портрет компетенций, и была сделана гипотеза, что если отбирать людей, которые по профилю компетенций соответствуют лучшим и самым успешным губернаторам, то у них более высокий шанс на успех, - рассказал Кириенко и добавил, что это секрет, который ранее нигде не раскрывался.

В начале пленарного заседания конгресса Кириенко зачитал обращение Владимира Путина, в котором президент подчеркнул необходимость формирования кадрового резерва, повышения эффективности государственного сектора, использования лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. По словам ВВП, важно, чтобы профессиональный диалог был ориентирован на выработку конкретных и взвешенных решений, востребованных в повседневной работе органов власти всех уровней.