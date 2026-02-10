Кириенко напомнил анекдот, говоря о чиновниках: «У генерала есть свои дети»

В системе госуправления произошли фундаментальные, тектонические изменения, заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Старые подходы к формированию корпуса чиновников он описал анекдотом: «Может ли сын полковника стать генералом? Нет, потому что у генерала есть свои дети».

© Московский Комсомолец

Сегодня система стала открытой, кандидатов на посты мэров и губернаторов больше не ищут «только среди тех, кто уже в системе госслужбы», а оценка чиновников перестала быть субъективной, заявил Кириенко на площадке Международного конгресса госуправления.

- Для успешности важно не угадать, кому ты можешь нравиться или не нравиться, а есть измеримые объективные параметры, по которым это можно оценить, - подчеркнул Кириенко.

Результаты работы министров, вице-премьеров и губернаторов в оцинкованном виде заносятся в «дэшборд» - электронную панель, на которой в режиме реального времени можно посмотреть, за какие блоки отвечает конкретный чиновник, укладывается ли он в сроки и так далее.

Революцией Кириенко назвал изменение подхода к оценке эффективности чиновников в 2024 году, когда по решению президента главным стали не только «рубли, тонны и километры», а оценка людей.

- У нас везде появились социологические показатели. В этом смысле оценкой изменения ситуации в здравоохранении или дорожном строительстве будут километры построенных дорог и их качество. Но главным будет вопрос, который будет задан жителям региона: «На ваш взгляд ситуация в дорожном строительстве улучшилась, ухудшилась, осталась неизменной?» Это это будет ключевым. Это революционное изменение в системе госуправления, - заключил Кириенко.

Что касается нового тренда на вовлечение ветеранов СВО в систему государственного управления, Кириенко отметил, что у них есть «особое моральное право, они своей жизнью доказали возможность работать на госслужбе».