Вопросы, связанные с передачей пословиц, поговорок и устойчивых выражений при переводе, неизменно становятся предметом дискуссий, не имея при этом какого-либо единого, общепринятого решения. Такого мнения придерживается руководитель департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.

Грицай подчеркнул, что в практике переводчиков часто применяется так называемая «золотая середина». Такой подход подразумевает стремление найти оптимальное соотношение между применением эквивалентных выражений в языке, на который осуществляется перевод, и максимально точным воспроизведением оригинальной русской фразы.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что при разрешении вопросов, касающихся международных отношений, требуется особая осторожность, в связи с чем сотрудники министерства подходят к процессу перевода с исключительной скрупулезностью. Сергей Грицай полагает, что использование аналогичных по смыслу и выразительности фраз делает коммуникацию более гладкой и понятной для собеседника.

Вместе с тем, он заострил внимание на том, что далеко не для всех идиом возможно отыскать точный соответствие в другом языке. Более того, присущая русскому языку образность нередко представляет собой серьезное препятствие для переводчика, особенно когда автор речи продолжает развивать начатый образ в дальнейшем.

На отдельной встрече в Кремле специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, выразил признательность переводчику российского лидера Алексею Садыкову.