Ответственность за утрату территориальной целостности Грузии, Украины и Сербии целиком лежит на коллективном Западе. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

Сенатор высказался об участниках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года. Он подчеркнул, что в 2007 году президент России Владимир Путин в своей речи предложил участникам конференции «разумное, взвешенное и ответственное видение мировых проблем и пути их решения», которое отвечало интересам «всего сообщества». Однако Запад сначала проигнорировал, а затем и исказил идеи Путина, послав «ложные сигналы» сначала Грузии, а затем и Украине.

«Импульсивный Саакашвили рванул вперед, в Южную Осетию, всего через четыре месяца, а на Украине пришлось организовать госпереворот спустя ещё шесть лет. Так или иначе, ответственность за утрату территориальной целостности Грузии и Украины, а до того — Сербии целиком на совести тогда ещё коллективного Запада», — отметил он.

По словам Косачева, российская дипломатия была «неизменно направлена» на предотвращение войн, в том числе Первой и второй мировой, «бомбежек» Сербии и Цхинвала, а также конфликта на Украине. И перед началом СВО, в декабре 2021 года, Россия «передала Западу предложения по обустройству коллективной безопасности в Европе», отметил Косачев.

Названа главная причина тупика на переговорах о мире на Украине

В докладе, подготовленном к Мюнхенской конференции, европейцы обвинили президента США Дональда Трампа в «жажде разрушения», симпатиях к президенту России Владимиру Путину и в отдалении от «либеральных принципов».

В 2025 году Мюнхенская конференция проходила с 14 по 16 февраля. На ней вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Европу в отступлении от «фундаментальных ценностей, которые разделяет США» и заявил, что европейцы боятся своих избирателей. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал речь Вэнса «кошмарным сном для Европы».