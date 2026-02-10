«К Валентину претензий нет»: Вассерман заступился за День всех влюбленных

Переименовывать День святого Валентина в России не стоит, так как этот святой имеет прямое отношение к супружеству и любви, заявил НСН депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

День святого Валентина можно переименовать в День любви или День плюшевой игрушки, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает РИА Новости. Вассерман идею не поддержал.

«Святой Валентин – это святой и у католиков, и у православных, он канонизирован еще единой Церковью. А канонизирован он за то, что еще в языческое время проводил свадебные обряды по-христиански, он имеет самое прямое отношение к любви, к супружеству. В этом смысле к нему не может быть никаких претензий. Конечно, символ праздника не в чествовании самого святого, а именно в том, чтобы обозначить любовь к кому-то ярким действием. В этом смысле это и есть праздник любви. Но я не вижу особого смысла менять устоявшееся название праздника. Не вижу смысла отрекаться от тех, кто канонизирован еще до разделения Церкви. Да, у католиков и православных есть друг к другу серьезные претензии, но надо помнить, что изначально Церковь была единой. Не вижу смысла из-за разногласий забывать о былом единстве», - рассказал он.

День святого Валентина – это праздник торговли, маркетплейсов, в этот день профессионалы умудряются продать любую вещь в три раза дороже, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.