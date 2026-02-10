Путин похвалил дипломатов за работу над образом России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении с Днем дипломатического работника отметил значимость усилий в формировании объективного образа страны в мировом информационном пространстве.

В телеграмме говорится, что сегодня высокую значимость сохраняют усилия по обеспечению прав российских граждан за рубежом, популяризации русского языка, научных и культурных достижений России, формированию объективного образа страны в мировом информационном пространстве.

Путин отметил, что российские дипломаты всегда достойно служили Отечеству, проявляя настоящий патриотизм и высокий профессионализм.

Глава государства также выразил уверенность в том, что сотрудники Центрального аппарата и заграничных учреждений Министерства иностранных дел России на всех направлениях продолжат работать творчески, энергично и инициативно.

Президент пожелал российским дипломатам новых успехов, а ветеранам дипломатической службы — здоровья и долгих лет жизни.

День дипломатического работника отмечается 10 февраля.