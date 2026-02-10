Посол МИД РФ назвал цель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Нападение на генерал-лейтенанта министерства обороны РФ Владимира Алексеева было совершено с целью повлиять на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«В данный момент необходимости, кроме попыток сорвать переговоры [по Украине] или повлиять на настроения, в покушении на <...> Алексеева не было. Это абсолютно спланированный акт, причем я уверен, что о нем знали те европейские партнеры и спонсоры, которые направляют и [украинского лидера Владимира] Зеленского, и его боевиков», — отметил дипломат.

По его словам, Киев готов осуществлять все возможные действия, лишь бы достичь своих политических целей.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Злоумышленник три раза выстрелил генерал-лейтенанту в спину, когда он вышел из своей квартиры. После этого нападавший скрылся с места преступления, а соседи вызвали скорую помощь. Высокопоставленного военнослужащего доставили в больницу в тяжелом состоянии; к текущему моменту он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности России при содействии Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали исполнителя покушения — 66-летнего Любомира Корбу — в РФ. Изначально мужчину задержали в Дубае. Также в Москве взяли под стражу пособника злоумышленника — 67-летнего Виктора Васина. Еще одна сообщница успела скрыться на Украине. Как сообщили несколько Telegram-каналов, преступники арендовали квартиру в доме сотрудника Минобороны и около месяца следили за ним. Подробности — в материале «Газеты.Ru».