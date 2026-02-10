Посол заявил о давлении на Италию из-за выступлений российских артистов

Украинское посольство в Италии добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, что уже привело к срыву концертов и расторжению контрактов.

© Газета.Ru

Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов в интервью РИА Новости.

«Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков», — заявил Парамонов.

По словам дипломата, посольство России и Русский дом в Риме продолжают собственную культурную деятельность, приглашая представителей российской культуры и итальянских партнеров из политических, академических и медийных кругов. В частности, в Италии проходили выступления Хора Турецкого, ансамбля Altro Coro Российской академии музыки имени Гнесиных, а также солистов Большой театр.

При этом, как отметил Парамонов, серьезные трудности возникают при попытках организовать выступления российских артистов на итальянских театральных и фестивальных площадках. По его словам, украинская дипломатическая миссия направляет в различные инстанции письма с требованиями отменить мероприятия, а также привлекает к этим кампаниям радикальных активистов и отдельных итальянских политиков.

Как заявил посол, подобная практика уже привела к отмене концертов и разрыву контрактов с рядом российских деятелей культуры. Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние культурные процессы наносит ущерб культурному диалогу и, по его оценке, не украшает Италию.

В январе в Италии были отменены выступления балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина по требованию украинского посольства.