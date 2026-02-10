Володин: Дипломаты вносят вклад в защиту суверенитета России
Дипломаты отстаивают на международной арене интересы России, вносят вклад в защиту ее суверенитета, прав граждан РФ и соотечественников за рубежом.
Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя сотрудников Министерства иностранных дел с профессиональным праздником 10 февраля.
«Реализуя внешнеполитический курс, который определил Президент России, дипломаты отстаивают на международной арене интересы нашей страны. Вносят вклад в защиту ее суверенитета, прав граждан Российской Федерации и соотечественников за рубежом. Содействуют преодолению современных вызовов и построению справедливого миропорядка», — приводит слова поздравления пресс-служба Госдумы.
Володин отметил, что высокий профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу дипломатических работников вызывают уважение.
Политик поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником и пожелал им дальнейших успехов.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Праздник был установлен в 2002 году по указу президента РФ. В этот день чествуют сотрудников Министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.