Володин: Дипломаты вносят вклад в защиту суверенитета России

Дипломаты отстаивают на международной арене интересы России, вносят вклад в защиту ее суверенитета, прав граждан РФ и соотечественников за рубежом.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя сотрудников Министерства иностранных дел с профессиональным праздником 10 февраля.

«Реализуя внешнеполитический курс, который определил Президент России, дипломаты отстаивают на международной арене интересы нашей страны. Вносят вклад в защиту ее суверенитета, прав граждан Российской Федерации и соотечественников за рубежом. Содействуют преодолению современных вызовов и построению справедливого миропорядка», — приводит слова поздравления пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что высокий профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу дипломатических работников вызывают уважение.

Политик поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником и пожелал им дальнейших успехов.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Праздник был установлен в 2002 году по указу президента РФ. В этот день чествуют сотрудников Министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.