Лавров заявил о сохраняющейся большой дистанции к миру на Украине

Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине, до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, однако дистанция до достижения мира остается значительной, передает ТАСС.

Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что нельзя впадать в чрезмерный оптимизм относительно действий президента США Дональда Трампа, несмотря на его давление на европейских лидеров и Владимира Зеленского.

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – заявил Лавров.

По словам главы МИД, второй раунд переговоров прошел в Абу-Даби, но впереди остается большая дистанция.

Лавров также затронул тему ядерной энергетики, заявив, что ведущие позиции России в этой сфере вызывают недовольство у США, которые стремятся изменить ситуацию в свою пользу. Он добавил, что американские власти оказывают давление на страны-партнеры России, вынуждая их переходить на американские стандарты в энергетике, а также используют санкции и тарифы для влияния на экономические решения.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не приемлет методы торговых, экономических и валютных войн, указывая на злоупотребление долларом в международных расчетах. Лавров также отметил, что министр финансов США Скотт Бессент активно применяет санкционные меры, в частности, в отношении Ирана, что, по его словам, спровоцировало массовые протесты и жертвы среди гражданского населения.

Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

Глава МИД России Лавров также предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине согласно договоренностям в Анкоридже.

Министр отметил, что Москва не видит перспектив для экономических отношений между Россией и США.

США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

