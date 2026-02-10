Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Киев

Нельзя впадать в восторг от давления президента США Дональда Трампа на Европу и Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

"Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить", - заявил министр.

По его мнению, это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но "пока еще мы не там".

Лавров подчеркнул, что продолжаются по Украине переговоры, в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров, и впереди еще большая дистанция.

Он напомнил о санкционной политике США и высоких тарифах для стран, "которые не слушаются американцев" в отношении того, как надо работать с Россией, а также о злоупотреблении долларом, которое "продолжается в невиданных масштабах" и которого Штаты не стесняются.

"Мы не приемлем методы торговых, экономических, валютных войн", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ указал, что подход Москвы определен президентом Владимиром Путиным, исходя из национальных интересов.