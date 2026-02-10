$77.6592.01

Лавров рассказал о злоупотреблении долларом

Злоупотребление положением американского доллара сегодня продолжается в невиданных масштабах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат подчеркнул, что подход России по валютам определен президентом Владимиром Путиным, исходя из национальных интересов страны.

РФ не приемлет методы торговых, экономических, валютных войн, потому что злоупотребление американской валютой продолжается, а американцы этого не стесняются, добавил глава МИД.

До этого в интервью для международной сети TV BRICS Лавров заявил, что Россия не хотела отказываться от доллара, это США превратили эту валюту в оружие против "неугодных".

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент не стоит задачи создания единой валюты в рамках БРИКС. По его словам, никогда не надо спешить, и тогда не будешь совершать грубых ошибок". Глава государства напомнил, как в Евросоюзе в систему единой валюты (евро) некоторые страны были введены в тот момент, когда они не были к этому готовы.