Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Европа не способна участвовать в украинском урегулировании.

Он напомнил, что большинство европейских лидеров сами отстранились от процесса, начиная с минских договорённостей и до стамбульских переговоров.

«Продемонстрировали отсутствие реального желания и способности Европы сыграть конструктивную роль... Европа вряд ли имеет моральное право предъявлять претензии», — сказал Небензя в интервью ТАСС, говоря об исключении ЕС из текущих переговорных процессов.

Ранее в L'Antidiplomatico отмечали, что Евросоюз и НАТО отстранились от переговоров по Украине.