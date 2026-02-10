Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Владимира Зеленского нанести стратегическое поражение России оказались безуспешными, поэтому Киев сменил тактику.

В интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломатического работника, дипломат отметила, что глава киевского режима «возомнил», будто сможет реализовать свои амбиции, однако эти намерения столкнулись с реальностью.

«Имея некие наполеоновские планы по чуть ли не нанесению России стратегического поражения... возомнил, что он и будет реализатором этой концепции, потерпев сокрушительное поражение этих планов, они перешли к тому, что удобно, сподручно, что доступно к такому мщению, к такому террористическому подполью», — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что и новым планам киевского режима не суждено сбыться.

Ранее Захарова назвала актом терроризма покушение на генерала первого замначальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

В январе чешское издание Lidovky сообщило, что политики на Западе допустили стратегическую ошибку, рассчитывая на проигрыш России в спровоцированном ими конфликте на Украине.