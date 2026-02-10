В России назвали выдумкой заявления о совместном с Китаем захвате Гренландии

Россия и Китай не рассматривают сценарии силового захвата Гренландии, и в США это хорошо понимают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в КНР Игоря Моргулова.

Поводом для комментария стали заявления президента США Дональда Трампа, который ранее настаивал на необходимости установления американского контроля над Гренландией. В Вашингтоне такую позицию объясняли якобы существующими рисками со стороны России и Китая для безопасности США и так называемого свободного мира.

В российской дипмиссии в Пекине указывают, что Москва и Пекин неоднократно публично подтверждали отсутствие каких-либо планов, связанных с захватом острова. Эта позиция доводилась до сведения американской стороны, и в Белом доме осведомлены о реальном положении дел.

В России ответили на разговоры о Гренландии и угрозах из Арктики

Гренландия официально входит в состав Королевства Дания, обладая широкой автономией. Несмотря на это, Дональд Трамп в разные периоды вновь возвращался к теме возможного присоединения острова к США. Эти заявления вызывали жесткую реакцию в Копенгагене и Нууке.

Власти Дании и Гренландии неоднократно подчеркивали, что любые разговоры о смене статуса острова неприемлемы. В официальных заявлениях отмечалось, что от США ожидают уважения территориальной целостности королевства и международного права.