Лавров: Россия создает архитектуру равной безопасности в Евразии

Россия ведёт работу над созданием архитектуры равной и неделимой безопасности, а также широкой практической кооперации в Евразии.

Об этом в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что работа в этом направлении ведётся по инициативе главы российского государства Владимира Путина.

Лавров добавил, что Москва заинтересована в выстраивании честного международного сотрудничества, в основе которого лежат принципы взаимопонимания, доверия и добрососедства.

Ранее глава дипведомства дал интервью международной сети TV BRICS, в котором заявил, что НАТО, ОБСЕ и ЕС отживают свой век.