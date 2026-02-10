Непрерывная помощь Италии Украине вызывает все больше вопросов у итальянских граждан. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнил, что объем итальянской помощи Украине приблизился к четырем миллиардам евро.

«Такая "щедрость", которую, кстати, в Киеве принимают как должное и еще и выдвигают новые претензии, требуя еще больше денег и оружия, вызывает все больше вопросов у итальянских граждан, не избалованных вниманием к своим нуждам со стороны правящего класса», — раскрыл реакцию Парамонов.

По его словам, среди итальянцев растет запрос на национально ориентированную политику, связанную с повышением зарплат, совершенствованием систем здравоохранения и образования, а также борьбе с безработицей.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины.