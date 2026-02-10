Названа главная разница в подходах США и ЕС к миру на Украине

Европейский союз (ЕС) воспринимает Россию как экзистенциальную угрозу, однако США смотрят на отношения с ней более прагматично. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал социолог и политолог Евгений Копатько.

По его словам, европейские страны к созданию нового «железного занавеса» и нацелены полный разрыв экономических связей с Россией для ее ослабления. Украина в этой логике, как считает аналитик, — инструмент в руках своих партнеров.

Однако США, убежден Копатько, сейчас не рассматривают Россию как основную угрозу своей безопасности, а потому пытаются переложить финансовое бремя от украинского конфликта на своих союзников и сберечь деньги.

«В итоге европейцы заинтересованы в полном и долгосрочном отчуждении России от международного сообщества, тогда как США рассматривают конфликт в более широком контексте глобальной конкуренции», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса в Анкоридже, но Вашингтон вводит новые санкции против Москвы.