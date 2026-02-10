Евросоюз до сих пор не дал ответа на инициативу России о заключении документа, предусматривающего обязательства Москвы не атаковать европейские государства. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются „места у стола переговоров“», — передают «Известия» слова Грушко.

Подобный подход делает невозможным не только конструктивное, но и вообще какое-либо заметное участие европейской стороны в мирном процессе, не говоря уже о полноформатных переговорах.

Ранее российская сторона официально внесла предложение оформить гарантии о ненападении на Европу в виде отдельного документа. Однако, как указал политик, европейские страны до сих пор не представили свою реакцию на эту инициативу.

При этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркивал, что европейский континент не сможет обойтись без взаимодействия с Россией. Свои слова глава РФПИ подкрепил ссылкой на публикацию журнала Foreign Policy под заголовком «Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина». В материале анализируются заявления нового председателя Еврсовета Антониу Кошты о том, что Евросоюзу следует быть готовым к переговорам с РФ.