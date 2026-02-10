Украинские власти сосредоточили в Киеве объекты военно-промышленной инфраструктуры, склады и координационные центры, по которым российская сторона и осуществляет удары. Об это сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями», — рассказал Мирошник РИА Новости.

Он подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, не нацеливаются на гражданское население. По словам Мирошника, Киев целенаправленно создает невыносимые условия для жизни мирных жителей.

В США раскрыли причину истерики Зеленского после переговоров в Абу-Даби

Ранее Мирошник связывал недавние удары ВСУ по российским регионам с координацией Киева и европейских стран, которые, по его словам, пытаются сорвать переговорный процесс в Абу-Даби или добиться участия в нем европейских представителей. На фоне этих консультаций в ОАЭ, как отмечал МИД РФ, украинские военные совершили ряд провокационных атак, после чего российская сторона стала акцентировать внимание на ударах по объектам военной инфраструктуры Украины.