Экс-министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок избрали председателем Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году для стирания памяти о Великой Отечественной войне и зверствах, которые совершали нацисты.

Такое мнение высказала в беседе с kp.ru официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала учения во Франции по сценарию «битвы за Москву»

«...Это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое...» — сказала дипломат.

Ранее Захарова назвала избрание Бербок председателем ГА ООН надругательством над памятью жертв нацизма.