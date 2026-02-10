Администрация президента США Дональда Трампа не демонстрирует готовности отменять введённые ранее антироссийские санкции, несмотря на публичные заявления о желании улучшить отношения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с TV BRICS накануне Дня дипломатического работника.

Он отметил, что, несмотря на призывы американской стороны к урегулированию конфликта на Украине и последующему развитию сотрудничества, все законодательные акты, принятые при Джо Байдене для давления на Москву, остаются в силе. В качестве примера министр напомнил о санкциях против нефтяных компаний, введённых осенью 2025 года, спустя лишь несколько недель после конструктивной, по оценкам Вашингтона, встречи лидеров двух стран в Анкоридже.

Лавров также указал на другие противоречивые действия США: проведение «войны» против танкеров в открытом море в нарушение международной конвенции, принуждение партнёров России к переходу на дорогостоящий американский СПГ, а также стремление контролировать ключевые маршруты экспорта энергоносителей, включая «Турецкий поток», украинскую ГТС и повреждённые газопроводы «Северный поток».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва, оставаясь открытой к сотрудничеству со всеми странами, вынуждена учитывать эти искусственные барьеры и искать защищённые пути для реализации своих финансовых, экономических и логистических проектов в рамках взаимодействия с партнёрами по БРИКС.