Россия может официально отозвать признание государственности Украины, поставив под сомнение законность самого существования этой республики после распада СССР. Поводом для радикального пересмотра дипломатического статуса Киева стало отсутствие конституционных оснований у Беловежских соглашений 1991 года, на которых базировалось создание СНГ.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров в своем личном Telegram-канале отметил, что попытки украинской стороны диктовать условия по статусу Крыма и новых регионов могут обернуться для нее полной потерей международной легитимности.

«Россия вовсе может отказаться от признания Украины как таковой, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года не имели под собой никаких конституционных оснований», — заявил сенатор, комментируя выпады министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По мнению законодателя, текущий политический курс Киева ведет страну к историческому тупику, а конструктивный диалог станет возможен только после полной смены власти.