Крах легитимности: Джабаров предрек Украине потерю государственного статуса
Россия может официально отозвать признание государственности Украины, поставив под сомнение законность самого существования этой республики после распада СССР. Поводом для радикального пересмотра дипломатического статуса Киева стало отсутствие конституционных оснований у Беловежских соглашений 1991 года, на которых базировалось создание СНГ.
Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров в своем личном Telegram-канале отметил, что попытки украинской стороны диктовать условия по статусу Крыма и новых регионов могут обернуться для нее полной потерей международной легитимности.
По мнению законодателя, текущий политический курс Киева ведет страну к историческому тупику, а конструктивный диалог станет возможен только после полной смены власти.