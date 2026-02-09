Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием своего сына Адама Кадырова. В ходе рабочей встречи с прокурором Чеченской Республики Арсаном Адаевым руководитель региона назвал распространившиеся данные спланированной дезинформацией. По словам Кадырова, для создания ложной повестки и введения общественности в заблуждение могли быть использованы технологии искусственного интеллекта, что позволило фейку мгновенно выйти на глобальный уровень.

Комментируя ситуацию, Глава республики подчеркнул, что современные технологии стали опасным инструментом в руках манипуляторов.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека... Откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — заявил Рамзан Кадыров на видео встречи, которое опубликовало в своем Телеграм-канале агентство "Чечня сегодня".

В ходе беседы с прокурором Кадыров отметил, что Чечня традиционно находится под пристальным вниманием медиа, что делает борьбу с недостоверными данными приоритетной задачей.

«Недостоверная информация, касающаяся Чечни, всегда "по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере"», — сказал Кадыров.

Слухи о ДТП в Грозном с участием сына Рамзана Кадырова в середине января сначала распространяли базирующиеся вне России оппозиционные чеченские медиа, а затем подхватили украинские ресурсы.