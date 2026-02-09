Экс-посол Италии рассказал о волнении главы МИД перед встречей с Лавровым

Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче поделился воспоминаниями о визите итальянской делегации в Москву в феврале 2022 года.

По его словам, встреча главы МИД Италии Луиджи Ди Майо с российским коллегой Сергеем Лавровым проходила на фоне заметного напряжения.

Переговоры состоялись 17 февраля 2022 года в здании МИД России, сообщает РИА Новости.

Стараче отметил, что в тот день в Москве было холодно и снежно, а путь к зданию министерства пролегал от посольства Италии через переулки в районе Арбата и Пречистенки.

«Молодой итальянский министр был взволнован встречей с Сергеем Лавровым — ветераном дипломатии, пережившим многие мировые события», — отметил Стараче.

