Мишустин наградил Голикову медалью Петра Столыпина II степени

Премьер-министр Михаил Мишустин наградил своего заместителя Татьяну Голикову медалью Петра Столыпина II степени.

Как говорится в распоряжении, вице-премьер удостоена ее за многолетнюю и добросовестную работу.

Ранее в понедельник глава правительства поздравил Татьяну Голикову с днем рождения. На оперативном совещании со своими заместителями он охарактеризовал ее как талантливого и преданного своему делу профессионала, который решает очень важные для страны задачи, от которых зависит здоровье и благополучие людей.