Мишустин наградил Голикову медалью Петра Столыпина II степени
Премьер-министр Михаил Мишустин наградил своего заместителя Татьяну Голикову медалью Петра Столыпина II степени.
Как говорится в распоряжении, вице-премьер удостоена ее за многолетнюю и добросовестную работу.
Ранее в понедельник глава правительства поздравил Татьяну Голикову с днем рождения. На оперативном совещании со своими заместителями он охарактеризовал ее как талантливого и преданного своему делу профессионала, который решает очень важные для страны задачи, от которых зависит здоровье и благополучие людей.
"Хочу пожелать вам новых успешных проектов и чтобы ваши профессиональные достижения всегда были на пятерку, как вы это и делаете", - сказал он.