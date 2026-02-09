«Холодный душ для Зеленского»: Лавров раскрыл ответ Вашингтона по войскам

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена поддерживать инициативу европейских стран по размещению экспедиционных войск на Украине и предоставлению «автоматических» военных гарантий Вашингтона. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы дипломатического ведомства, расчет Киева и его европейских союзников на прямое участие американской армии в случае прекращения огня является необоснованным. Москва уже направила соответствующий запрос американской стороне, и полученные сигналы свидетельствуют о том, что Белый дом не разделяет воинственный настрой европейских лидеров.

В интервью телеканалу НТВ Лавров подчеркнул, что попытки Парижа и Лондона выдать свои планы за общую позицию Запада не соответствуют действительности.

«Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эммануэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов, и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», — заявил глава МИД РФ.

Поводом для резких заявлений стала публикация в газете Financial Times, согласно которой США и Европа якобы согласовали многоуровневый сценарий гарантий безопасности Украине, вплоть до прямого задействования сил США. Эти обсуждения активизировались после встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января 2026 года, где была подписана декларация о намерении ввести войска на украинскую территорию после заключения мира.